Wie viel Rente wird die Enkelin einmal bekommen? Mehr als die Hälfte der Jüngeren gaben in der Umfrage an, dass ihnen das Thema Altersvorsorge mehr Angst mache als früher.

Kann man nach vielen Jahren Arbeit in Büro, Fabrik oder Werkstatt noch gut leben? Immer mehr Menschen in Deutschland befürchten, dass ihre Rente nicht reichen wird. Vor allem den Jüngeren geht es so. Aber nicht nur ihnen.