Der Unionsfraktionschef stellt sich gegen die Kritik von Ministerpräsidenten aus Union und SPD am Rentenpaket, ein CSU-Fachpolitiker springt ihm bei. Doch der Streit dürfte weitergehen.

Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) versucht, den wachsenden Widerstand gegen Teile der geplanten Rentenreform auszubremsen. Der kürzlich erst ins Amt gewählte Fraktionsvorsitzende lehnt Änderungen an dem geplanten Rentenpaket entschieden ab. „Nein, diesen Verhandlungsspielraum sehe ich wirklich nicht“, sagte Frei dem Sender Welt TV. „Ich sehe überhaupt nicht, warum wir, egal ob das jetzt Bundestagsabgeordnete oder Ministerpräsidenten sind, jetzt zu klügeren Entscheidungen kommen sollten, die am Ende genauso abgewogen sind, als es die Alterssicherungskommission getan hat.“