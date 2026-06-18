Der Chef der Arbeitnehmergruppe der Unionsfraktion will die Grünen bei der anstehenden Reform einbeziehen. Dabei geht es ihm um mehr als nur eine breitere Mehrheit.

Auf den ersten Blick ist es nur ein gemeinsamer Forderungskatalog zur Rentenpolitik. Aber dieser Katalog soll auch ein bundespolitisches Signal sein: Christdemokraten und Grüne im Bundestag können doch miteinander, trotz aller Verletzungen aus dem vergangenen Wahlkampf.