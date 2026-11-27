Die Koalition macht den nächsten Schritt für die größte Rentenreform seit 20 Jahren. Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hat am Freitag seinen Gesetzentwurf für eine regierungsinterne Abstimmung eingespeist. Er liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Werden die Pläne umgesetzt, würde dies Auswirkungen haben auf die Rente von zig Millionen Beschäftigten. Bis zuletzt hatten Union und SPD über die vorzeitige abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren gestritten, die früher als „Rente mit 63“ bekannt war. Die Suche nach einem Kompromiss zieht sich bereits seit Monaten zäh dahin. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den geplanten Änderungen.
SozialpolitikWas die Rentenpläne für die Bürger bedeuten
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Der Gesetzentwurf von Arbeitsminister Schweitzer sieht weitreichende Änderungen für Beschäftigte und Selbständige vor. Minijobber etwa müssten höhere Sozialbeiträge bezahlen. Das Wichtigste im Überblick.
Von Bastian Brinkmann und Roland Preuß, Berlin
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