Arbeitsminister Schweitzer legt einen Kompromiss vor, der die Anforderungen an Frührentner erhöht. Damit könnte der Weg für die größte Reform der Alterssicherung seit 20 Jahren frei werden.

Nach monatelangen Debatten legt Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) einen Gesetzentwurf für eine umfassende Rentenreform vor. Der Entwurf enthält mehrere Kompromissvorschläge, er soll offenbar den Durchbruch bringen in dem teils erbittert geführten Streit zwischen Union und SPD über die Zukunft der Altersvorsorge. Insbesondere auf Beschäftigte mittleren Alters kommen damit zusätzliche Belastungen zu, langfristig allerdings soll das Niveau der Renten durch die Maßnahmen deutlich steigen. Der Gesetzentwurf liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Schweitzer könnte mit dem Schritt den Weg ebnen für weitere Reformen der Koalition, die mit der Rentenreform politisch verbunden wurden.