Von Bastian Brinkmann, Berlin

Kommt das Rentenpaket oder nicht? Die Bundesregierung hatte sich wegen ihrer Rentenreform Anfang des Monats verhakt. An diesem Mittwoch hat das Kabinett nun das sogenannte Rentenpaket beschlossen. Darin steckt vor allem ein Plus für die Rentner: Das Gesetz will ihnen garantieren, dass Renten künftig stärker steigen, als es bisher vorgesehen war.