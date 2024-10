FDP -Rebellen wollen trotz einer Einigung im Ampelkabinett das Rentenpaket noch substanziell verändern. Sie hoffen darauf, dass die Experten in der Anhörung im Sozialausschuss des Bundestages am Montagnachmittag noch gute Argumente für ihre Sicht der Dinge liefern. Die SPD dagegen will das Rentenpaket, eines ihrer wichtigsten Projekte in der Ampel, auch hier verteidigen. Was sind die drei wichtigsten Argumente der Fachleute, die für das Rentenpaket sprechen – und was die drei, die dagegen sprechen?

Dafür: Verlässlichkeit

Durch das Rentenpaket gewinnen die heutigen Rentner und viele nachfolgende Jahrgänge Sicherheit, das heben der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und andere Befürworter hervor. Die Rentner könnten sich bis 2040 auf ein Rentenniveau von 48 Prozent verlassen. Das Rentenniveau ist eine statistische Größe, sie stellt dar, in welchem Verhältnis die Standardrente eines Jahres zum Durchschnittsverdienst der Beitragszahler steht. Sinkt das Rentenniveau, so werden die Rentnerinnen und Rentner im Vergleich zu den Beschäftigten ärmer. Dies war in den vergangenen Jahren der Fall und würde ohne das Rentenpaket so weitergehen, auch jüngere Jahrgänge würden eine geringere Rente erhalten. Deshalb sei die Untergrenze von 48 Prozent im Rentenpaket „eine gute Nachricht für alle Generationen“, schreibt der DGB. Die Untergrenze sei eine „Erneuerung des Leistungsversprechens“ der Rentenversicherung, sagte Peer Rosenthal, Hauptgeschäftsführer der Arbeitnehmerkammer Bremen.

Dafür: Lastenteilung

Würde das Rentenniveau weiter sinken, so müssten die Erwerbstätigen mehr als bisher privat fürs Alter vorsorgen. Man sehe in Deutschland eine „systematische Verschiebung der Kosten“ für die Altersvorsorge auf die Beschäftigten, sagte der DGB-Rentenexperte Ingo Schäfer. Denn anders als bei der gesetzlichen Rente, für welche die Arbeitgeber grundsätzlich die Hälfte der Beiträge zahlen müssen, hätten deren Angestellte zunächst alleine für eine Privatvorsorge aufzukommen. Unterstützung gäbe es lediglich vom Staat. Viele Beschäftigte könnten sich eine solche Vorsorge gar nicht leisten, sagte Schäfer. Hinzu kommt, dass entsprechende Verträge in vielen Fällen keine guten Renditen einbringen. Die staatliche geförderte Riester-Rente gilt vielen Fachleuten als Flop, die Anbieter haben teils unverfroren hohe Gebühren verlangt, Millionen Sparer haben ihre Verträge gekündigt oder die Einzahlungen gestoppt.

Dafür: Teilhabe

Durch die Rentenpläne würden die Ruheständler weiterhin am Wohlstand des Landes beteiligt, weil die Renten parallel zu den Löhnen stiegen. Dies bilde die Basis, „um Rentnerinnen und Rentner angemessen an der Wohlstandsentwicklung zu beteiligen und vor Kaufkraftverlusten sowie vor Altersarmut zu schützen“, schreibt der Sozialverband VdK in seiner Stellungnahme. Schon heute ständen die deutschen Ruheständler gemessen an den Löhnen der Beschäftigten im internationalen Vergleich schlecht da, deutlich schlechter als etwa in Österreich oder den Niederlanden. Würde man die Rentenbeziehenden dagegen weiter von den Löhnen abkoppeln, so würden mehr Menschen in Altersarmut geraten und dann auf andere Art auf staatliche Unterstützung angewiesen sein: auf die Grundsicherung im Alter, die das Existenzminimum garantiert.

Dagegen: Kosten

Die FDP hat den Arbeitgeberverband BDA in die Anhörung eingeladen. Das BDA-Urteil über das Rentenpaket ist eindeutig: „teuer, ungerecht und kurzsichtig“. Der Verband spricht vom „teuersten Sozialgesetz dieses Jahrhunderts“. Bereits 2035 lägen die zusätzlichen Rentenausgaben um rund 30 Milliarden Euro höher als nach geltendem Recht. Der Ökonom Axel Börsch-Supan schätzt, dass der Rentenbeitrag um etwa zwei Punkte steigen würde. Das senkt das Nettoeinkommen der Arbeitnehmer und verteuert Arbeitsplätze für die Unternehmen „Die Zahlen warnen uns“, sagt auch Martin Werding, der Rentenexperte der Wirtschaftsweisen. Das Rentenpaket „gefährdet Beschäftigung und Wachstumsmöglichkeiten“.

Dagegen: Demografie

Viele Babyboomer sind schon in Rente oder freuen sich darauf – schön für sie, schlecht für die Jüngeren, die noch arbeiten und steigende Rentenkosten tragen müssen. Der demografische Wandel belastet das Rentensystem ohnehin schon, und zwar hierzulande „schneller als in unseren Nachbarländern“, so der Ökonom Börsch-Supan. Das Rentenpaket würde diese Situation nun noch verschärfen. Bisher wurde das Rentensystem nach und nach dem demografischen Wandel angepasst, doch das Rentenpaket mache nun das Gegenteil, kritisiert Werding aus dem Sachverständigenrat.

Dagegen: Jüngere

Dieses Rentenpaket ist nicht generationengerecht, urteilt Ökonom Börsch-Supan. Er sieht „eine einseitige und massive Umverteilung zuungunsten der jüngeren Generation“. Und die habe ohnehin deutlich schlechtere Wirtschaftsaussichten als die nun in Rente gehenden Babyboomer. Auch Werding beklagt einen Systemwechsel. Bisher würden sich Jüngere und Ältere die Kosten des demografischen Wandels teilen, doch das Rentenpaket kündige diese Abmachung: „Diese Lasten werden nun einseitig den jüngeren Versicherten auferlegt.“