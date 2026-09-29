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ReformpolitikWissenschaftler fordern volle Umsetzung des Rentenpakets

Lesezeit: 2 Min.

Von der „Rente mit 63“ profitierten „häufiger Besserverdienende“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung von Experten.
Von der „Rente mit 63“ profitierten „häufiger Besserverdienende“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung von Experten.
Sina Schuldt/dpa

46 Forschende rufen gemeinsam dazu auf, die Vorschläge der Rentenkommission durchzusetzen. Wer einzelne Bausteine wie die „Rente mit 63“ streichen wolle, müsse einen wirksamen Ersatz nennen.

Von Roland Preuß, Berlin

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Führende Forschende rufen die Politik dazu auf, das geplante Rentenpaket ohne Abstriche umzusetzen. In einem gemeinsamen Papier, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, erklären sie: „Die Empfehlungen der Kommission sind ein konsistentes Bündel von Maßnahmen.“ Dies sei der entscheidende Punkt. „Änderungen beim Renteneintritt, ein höherer Nachhaltigkeitsfaktor, die Einbeziehung weiterer Gruppen und eine gesetzliche Kapitalrente entfalten ihre positive und stabilisierende Wirkung nur als Gesamtpaket.“

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