Die Deutschen sollen länger arbeiten und mehr einzahlen – aber dafür auch mehr Rente bekommen. Und was ist mit den Beamten? Fragen und Antworten zum großen Reformplan der Rentenkommission.

Monatelang haben sie gerechnet und diskutiert, jetzt steht der Reformvorschlag: Die Rentenkommission wird der Bundesregierung am Dienstag offiziell ihren Bericht übergeben. Dem Gremium gehörten Experten und drei Bundestagsabgeordnete von Union und SPD an. Der Bericht liegt schriftlich noch nicht vor, aber aus Gesprächen lässt sich schon vieles beschreiben, was die Kommission vorschlagen wird. Sie hat sich auf ein großes Gesamtkonzept geeinigt. Die Deutschen sollen länger arbeiten und mehr einzahlen – aber dafür auch mehr Rente bekommen.