Eine Prämie für Senioren, die später in Rente gehen

Die Ampelkoalition will damit Anreize setzen, länger zu arbeiten. Arbeitsminister Heil: „Das ist ein wichtiger Schritt, um erfahrene Fachkräfte für unsere Wirtschaft zu sichern.“

Von Roland Preuß, Berlin

Für Ältere soll es künftig deutlich attraktiver werden, weiter zu arbeiten, obwohl sie in Rente gehen könnten. Die Bundesregierung will am Mittwoch ein Bündel von Maßnahmen beschließen, das eine Beschäftigung potenzieller Rentnerinnen und Rentner einfacher und lukrativer machen soll. „Eine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters wird es nicht geben. Aber wir schaffen weitere finanzielle Anreize für Beschäftigte, die freiwillig länger arbeiten wollen“, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil der Süddeutschen Zeitung.