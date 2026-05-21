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ReformenRente mit 70? Angebliche Vorschläge lösen Aufregung aus

Lesezeit: 3 Min.

Ein Renteneintrittsalter von 70 Jahren sei für die meisten Arbeitnehmer gar nicht gesund erreichbar, kritisiert Verdi-Chef Frank Werneke.
Ein Renteneintrittsalter von 70 Jahren sei für die meisten Arbeitnehmer gar nicht gesund erreichbar, kritisiert Verdi-Chef Frank Werneke. Alvaro Gonzalez

Laut „Bild“-Zeitung empfiehlt eine Regierungskommission einen späteren Renteneintritt und niedrigere Altersbezüge. Doch die Experten haben sich noch gar nicht entschieden.

Von Daniel Brössler, Alexander Hagelüken und Claus Hulverscheidt, Berlin

Etwa vier Wochen sind es noch, bis der Öffentlichkeit ein Report präsentiert werden wird, der politisch brisanter kaum sein könnte: der Abschlussbericht der Rentenreformkommission der Bundesregierung. Keine Wählergruppe ist so groß wie die der aktuellen und baldigen Ruheständler, kaum ein Thema daher politisch so vermint wie die Rente. Kein Wunder also, dass die Nervosität in der schwarz-roten Koalition mit jedem Tag steigt und die politisch motivierten Durchstechereien tatsächlicher oder auch nur angeblicher Informationen aus der geheim tagenden Kommission an die Medien begonnen haben.

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