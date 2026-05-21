Etwa vier Wochen sind es noch, bis der Öffentlichkeit ein Report präsentiert werden wird, der politisch brisanter kaum sein könnte: der Abschlussbericht der Rentenreformkommission der Bundesregierung. Keine Wählergruppe ist so groß wie die der aktuellen und baldigen Ruheständler, kaum ein Thema daher politisch so vermint wie die Rente. Kein Wunder also, dass die Nervosität in der schwarz-roten Koalition mit jedem Tag steigt und die politisch motivierten Durchstechereien tatsächlicher oder auch nur angeblicher Informationen aus der geheim tagenden Kommission an die Medien begonnen haben.