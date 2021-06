Von Marc-Julien Heinsch

Die Lebenserwartung der Deutschen fällt nicht, sie steigt. Weniger Kinder kommen nach, die Gesellschaft insgesamt wird älter und eine immer kleinere Zahl an Arbeitnehmern zahlt Rentenbeiträge für die immer größer werdende Zahl der Rentner. Deshalb gilt seit: das Alter, in dem man ohne Abschläge in Rente gehen kann steigt schrittweise, bis 2029. Von 65 auf 67 Jahre.

Für die Berater des Bundeswirtschaftsministeriums nicht genug. Ohne eine Kopplung von Rentenalter und Lebenserwartung drohten, so die Forscher, "schockartig steigende Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2025". Das heißt im Klartext: Wer länger lebt, kann auch erst später in Rente. So sieht das Gutachten des Expertengremiums aus Wirtschaftswissenschaften und Volkswirtschaftslehre zur Zukunft der Rente vor. 2042 könnte das Rentenalter durch die Kopplung mit der durschnittlichen Lebenserwartung bei 68 Jahren liegen. Sterben die Deutschen allerdings entgegen der Prognosen im Durchschnitt wieder früher, dann fiele auch das Rentenalter.

SPD, Union, Linke und Arbeitnehmervertreter haben die Debatte über ein mögliches Rentenalter von 68 unsanft abgewürgt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ist für die Rente zuständig. Er sagte am Dienstag: "Eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters halte ich für den falschen Weg." Die gesetzliche Rente sei ein zentrales Versprechen des Sozialstaates. Es gehe um Anerkennung von Lebensleistung und Sicherheit im Alter. SPD-Kanzlerkandidat Scholz lehnte Diskussionen über eine weitere Erhöhung des Rentenalter ab und wertete die Einschätzung der Gutachter als "Horrorszenario, um Rentenkürzungen durchzusetzen".

Von einer verfehlten Debatte sprach CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag: "Ein späteres Renteneintrittsalter lehnen wir ab." Wirtschafsminister Peter Altmeier (CDU) selbst meldete sich am Dienstag per Twitter. Der Wissenschaftliche Beirat sei unabhängig, seine Vorschläge für das Wirtschaftsministerium nicht bindend. Das Rentenalter sei in der großen Koalition (2005-2009) "auf Vorschlag des geschätzten Kollegen" Franz Müntefering (SPD) auf 67 Jahre festgesetzt worden. "Dabei sollte es bleiben, das ist seit Jahren meine Meinung."

Auch aus der Opposition und von Arbeitnehmervertretern kam Kritik am Gutachten. "Das ist der asoziale Oberhammer", sagte die Co-Parteichefin der Linken Susanne Hennig-Wellsow am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Anja Piel, Vorstandsmitglied beim Deutschen Gewerkschaftsbund sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", der Wissenschaftliche Beirat wolle "Renten drastisch kürzen, Sozialstaat abbauen und Alterssicherung privatisieren; all das, um Arbeitgeber massiv zu entlasten".