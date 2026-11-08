Die Meinungsforscher haben fair gefragt. Die ARD wollte letztens wissen, wie die Bürger die Frührente finden. Wer auf 45 Beitragsjahre kommt, kann zwei Jahre früher Rente beziehen. Umgangssprachlich heißt das „ Rente mit 63 “, obwohl die Frührente mittlerweile erst mit 64 Jahren und acht Monaten möglich ist, weil das Renteneintrittsalter schrittweise steigt. Die Rentenkommission hat vorgeschlagen, diese Frührente abzuschaffen, um jüngeren Generationen Geld zu sparen. Doch diese Frührente ist ziemlich beliebt, wie die Umfrage zeigt. Drei von vier Deutschen wollen sie behalten. Und das, obwohl die Meinungsforscher in ihrer Frage auf die Kosten hingewiesen hatten, dass also dafür die Rentenbeiträge erhöht werden müssen.

Allerdings blieb in der Umfrage offen, wie hoch diese Kosten sind. Diese Lücke hat nun Robert Rühl geschlossen, Lehrbeauftragter an der Universität Bayreuth. Der Ökonom hat das für den Jahrgang 2006 ausgerechnet. Ein Durchschnittsverdiener muss demnach in seinem Erwerbsleben rund 10 000 Euro mehr in die Rentenkasse einzahlen. Der Arbeitgeberanteil zählt dabei mit.

Diese Modellrechnung ist natürlich nur eine Schätzung, die Zahl könnte auch geringer sein. Denn niemand weiß, wie sich die älteren Arbeitnehmer verhalten, falls die Regierung die Frührente abschafft. Vielleicht arbeiten sie zwei volle Jahre länger, gehen in Altersteilzeit oder hören trotzdem früher auf zu arbeiten, dann allerdings mit Abschlägen. All das beeinflusst die Kostenrechnung. Auch könnten die Arbeitgeber ihren Anteil teilweise behalten, das würden die Arbeitnehmer mit ihnen in Gehalts- und Tarifgesprächen verhandeln. Aber als finanzielle Größenordnung lässt sich festhalten: Die jungen Menschen der Gen Z müssen auf den ein oder anderen Urlaub verzichten, damit viele Babyboomer zwei Jahre mehr Freizeit bekommen. Ein interessanter Befund in der laufenden Generationendebatte.

Warum sollten wir obendrein etwas schenken? Volkswirt Robert Rühl

Ökonom Rühl will seine Rechnung nicht als Beitrag zu einer Neiddebatte verstanden wissen. „Ich habe Respekt vor allen, die 45 Jahre und mehr gearbeitet haben“, sagt er. Trotzdem ist er dafür, die sogenannte Rente mit 63 abzuschaffen. Denn Respekt zu zollen, ändere nichts an den Zahlen. Wer so lange gearbeitet habe, bekomme ohnehin eine signifikant höhere Rente als Menschen mit weniger Jahren. Länger einzuzahlen, hebelt die eigene Rente in der Tat kräftig. Daher hätten die Menschen mit 45 Arbeitsjahren doch schon etwas von ihrem Einsatz, argumentiert Rühl, und das reiche aus: „Warum sollten wir obendrein etwas schenken?“

Zumal die Rente mit 63 ausgerechnet die Leute außen vor lässt, für die sie ursprünglich mal gedacht war. Menschen, die wegen Krankheiten nicht arbeiten können, verpassen häufig die 45 Beitragsjahre. Die Frührente ist für sie unerreichbar. „Die Leute, die es schwer hatten auf dem Arbeitsmarkt, profitieren gar nicht“, sagt Rühl. Neue Daten zeigen zudem, dass viele Nutzer der Frührente trotzdem weiterarbeiten, was der ursprünglichen Begründung für das Modell widerspricht.

Rühl plädiert dafür, auch die jüngeren Generationen in den Blick zu nehmen. Die Debatte kreise um die Lebensleistung der Älteren. Man müsse aber auch die Lebensleistung der Jüngeren betrachten, fordert er. Die sei freilich beispielsweise beim Jahrgang 2006 noch nicht zu sehen – weil sie noch so viel Leben vor sich haben, liege auch noch viel Lebensleistung vor ihnen.

Die SPD, die sich erst hinter die Vorschläge der Rentenkommission gestellt hatte, will jetzt die abschlagsfreie Frührente doch behalten. Die Unionsfraktion pocht dagegen darauf, das Paket wie beschlossen umzusetzen. Die Verhandlungen liefen „sehr hart und auch kreativ“, sagte der neue Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) vor wenigen Tagen. Möglich wäre, die Auflagen für die Frührente zu erhöhen, damit weniger Menschen sie nutzen können. Denkbar wäre auch, beispielsweise die zwei Jahre Rentenbezug zu verkürzen, um Kosten zu sparen.

Die Frührente haben zuletzt rund ein Viertel der neuen Rentner genutzt. Ihre Renten sind höher als der Durchschnitt. Die Mehrzahl sind Männer. Frauen kommen seltener auf 45 Beitragsjahre, auch wenn Zeiten für Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen angerechnet werden.

Die Rechnungen des Ökonomen Rühl ergeben allerdings auch eine gute Nachricht für den beispielhaften Jahrgang 2006. Die Rentenkommission hat nämlich vorgeschlagen, dass künftig ein kleiner Teil der Rentenbeiträge in Aktien investiert werden soll. Von der Rendite würden die Jüngeren profitieren, und zwar spürbar. „Die Kapitalrente kann das Rentenniveau der Jungen langfristig erheblich anheben“, sagt Rühl. „Das ist einer der wenigen Punkte der Reformvorschläge, der den Jungen direkt hilft.“ Aber auch dieser Punkt ist nicht umsonst: Für die Kapitalrente sollen die Beiträge erhöht werden.