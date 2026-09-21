Die SPD fordert Korrekturen am Reformplan der Bundesregierung. Die Parteiführung sieht darin die Konsequenz aus den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Im Nordosten kam die AfD auf Platz eins, in der Hauptstadt die Linkspartei.
BundesregierungMerz: Rente mit 63 habe im Wahlkampf „praktisch keine Rolle gespielt“
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Nach den Landtagswahlen fordert die SPD Korrekturen am Rentenpaket. Kanzler Merz sieht jedoch ein anderes Thema als dringender an.
Von Bastian Brinkmann, Berlin
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