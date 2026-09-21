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BundesregierungMerz: Rente mit 63 habe im Wahlkampf „praktisch keine Rolle gespielt“

Lesezeit: 3 Min.

Friedrich Merz lieferte am Montagmittag in Berlin seine Sicht auf die Niederlagen bei den Landtagswahlen.
Friedrich Merz lieferte am Montagmittag in Berlin seine Sicht auf die Niederlagen bei den Landtagswahlen.
Fabrizio Bensch/REUTERS

Nach den Landtagswahlen fordert die SPD Korrekturen am Rentenpaket. Kanzler Merz sieht jedoch ein anderes Thema als dringender an.

Von Bastian Brinkmann, Berlin

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Die SPD fordert Korrekturen am Reformplan der Bundesregierung. Die Parteiführung sieht darin die Konsequenz aus den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Im Nordosten kam die AfD auf Platz eins, in der Hauptstadt die Linkspartei.

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