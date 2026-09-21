Nach den Landtagswahlen fordert die SPD Korrekturen am Rentenpaket. Kanzler Merz sieht jedoch ein anderes Thema als dringender an.

Friedrich Merz lieferte am Montagmittag in Berlin seine Sicht auf die Niederlagen bei den Landtagswahlen.

Die SPD fordert Korrekturen am Reformplan der Bundesregierung. Die Parteiführung sieht darin die Konsequenz aus den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Im Nordosten kam die AfD auf Platz eins, in der Hauptstadt die Linkspartei.