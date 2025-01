So schlecht steht es nicht um die Rente, nicht so schlecht jedenfalls, wie etliche Alarmmeldungen derzeit vermuten lassen. „Altersarmut ist ein Megaproblem unseres Landes“, erklärte Sahra Wagenknecht Mitte Januar. Deutschland habe „eines der leistungsschwächsten Rentensysteme in Europa“, so die BSW-Vorsitzende. Und die AfD-Sozialpolitikerin Gerrit Huy stellte im Dezember mit Verweis auf Millionen kleine Renten die These auf, mittlerweile seien „42,1 Prozent aller Rentner in Deutschland von Armut bedroht“. Solche Zahlen sind irreführend, sie geben nicht das ganze Bild wieder. Eine kleine Rente bedeutet nicht, dass jemand automatisch arm ist oder auch nur von Armut bedroht.