CDU-Ministerin Katherina Reiche erwägt, das Renteneintrittsalter anzuheben. Es gibt Kritik auch aus den eigenen Reihen. Was bislang geplant ist.

Von Katharina Erschov

Die Deutschen müssen nach Einschätzung von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche länger und mehr arbeiten. Das hat sie in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung angedeutet. Der demografische Wandel und die weiter steigende Lebenserwartung machten es unumgänglich, so die CDU-Politikerin. „Es kann jedenfalls auf Dauer nicht gut gehen, dass wir nur zwei Drittel unseres Erwachsenenlebens arbeiten und ein Drittel in Rente verbringen“, sagte Reiche.