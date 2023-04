In Frankreich protestieren die Menschen gegen die Rentenreform, in Deutschland bewegt das Thema kaum jemanden. Dabei steht das System Altersversorgung auch hier auf der Kippe. Ein Wunder, dass die Jungen nicht längst aufbegehren.

Von Roland Preuß, Berlin

Was für ein Kontrast. Beim Nachbarn Frankreich gehen seit Wochen Hunderttausende gegen die Rentenpläne von Präsident Emmanuel Macron auf die Straße, Raffinerien werden bestreikt, Barrikaden brennen. Macrons Reform hebt das Alter, das man für die Rente mindestens erreicht haben muss, von 62 auf 64 Jahre an. Demonstranten zeigen ihn als Teufel, als selbstherrlichen König oder versenkt in einer Mülltonne. Für diesen Donnerstag haben die Gewerkschaften zu neuen Protesten aufgerufen. Aber, sagt Macron, die Rentenkasse mache Verlust, so gehe es nicht weiter. Beim östlichen Nachbarn Tschechien plagt man sich mit ähnlichen Problemen. Auch hier ist die Kasse im Minus, die Regierung will die Renten langsamer erhöhen, sogar die Rente mit 68 Jahren ist im Gespräch. Vergangene Woche protestierten dagegen Tausende in Prag.