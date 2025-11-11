Der Deutschen Rentenversicherung geht es noch gut, doch der Vorstand macht klar: Bald dürften die Rentenbeiträge von Beschäftigten und Arbeitgebern sprunghaft ansteigen.

Mitten in die Debatte über die Krise der Rentenkasse und verunsicherte Beschäftigte präsentierte die Deutsche Rentenversicherung (DRV) am Dienstag ein paar positive Nachrichten. „Am Jahresende 2025 steht die Rentenversicherung finanziell gut da“, sagte der DRV-Vorstandsvorsitzende Alexander Gunkel am Dienstag vor Journalisten in Würzburg. Die Einnahmen im laufenden Jahr seien deutlich gestiegen, weil die Löhne zugelegt hätten. Und die etwa 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner könnten 2026 wieder ein stattliches Plus erwarten. Die Senioren dürfen im kommenden Juli mit einer Rentenerhöhung von 3,7 Prozent rechnen.