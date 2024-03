Von Roland Preuß, Berlin

Seit Jahren, das zeigen Umfragen, schwindet das Vertrauen der Beschäftigten, später eine auskömmliche Rente zu bekommen. Nun will die Bundesregierung gegensteuern und das Rentensystem für viele Jahre stabilisieren. Die Ampelkoalition plant, das Rentenniveau festzuschreiben und damit die Höhe der Renten fest an die Höhe der Löhne zu koppeln. Außerdem sollen zig Milliarden Euro zur Seite gelegt werden, um damit später die Rentenkasse zu unterstützen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) stellten am Dienstag in Berlin entsprechende Gesetzespläne vor. Die gesetzliche Rentenversicherung erhalte zur Finanzierung "eine dritte Säule", sagte Lindner. Heil sprach von einem "Kraftakt" zur Sicherung der Renten.