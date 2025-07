Dieser Tage konnte man Arbeitgeber bei einer ungewöhnlichen Übung beobachten: Sie freuten sich von Herzen über die deutsche Bürokratie, die ewig braucht. Die Deutsche Rentenversicherung hatte nämlich mitgeteilt, dass es die von Schwarz-Rot gewünschte Ausweitung der Mütterrente so schnell nicht geben könne. Frühestens 2028 würde es losgehen, zu kompliziert sei die Umsetzung in der Praxis, so die Rentenkasse. Solche Wartezeiten frusten Unternehmer eigentlich, doch bei der neuen Mütterrente freuten sie sich ausnahmsweise. Denn sie kostet etwa fünf Milliarden Euro Steuerzuschuss im Jahr. Wenn sie später kommt, spart das Geld. Aber nun soll es doch schon 2027 losgehen mit der Mütterrente für alle. Das hat der Koalitionsausschuss am Mittwochabend beschlossen. Das Beschlusspapier von Schwarz-Rot ist nur drei schlanke Seiten lang. Viel entschieden wurde inhaltlich also nicht, ein paar Dinge aber schon.