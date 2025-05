So will Bas die Rente stabilisieren

Von Vivien Timmler, Berlin

Bärbel Bas hat von Hubertus Heil ein Problem geerbt. Die Finanzierung der gesetzlichen Rente droht in den kommenden Jahren in eine ernsthafte Schieflage zu geraten. Auf eine schrumpfende Zahl von Beschäftigten kommt eine immer höhere Zahl von Rentnerinnen und Rentnern bei gleichbleibenden Ansprüchen. Schon Heil wusste: An einer Reform des Rentensystems führt kein Weg vorbei. Doch sein Rentenpaket schaffte es nie durch den Bundestag.