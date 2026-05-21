Die Wissenschaft sagt überraschenderweise: Viele profitieren davon, länger berufstätig zu sein. Wie kommt’s?

Wer kann mit 70 noch arbeiten?

Es könnte eine wichtige Lösung dabei sein, das Rentensystem zu reformieren: die Rente mit 70. Immer wieder wird sie politisch diskutiert, auch wenn noch unklar ist, ob die von Schwarz-Rot eingesetzte Kommission die Rente mit 70 tatsächlich vorschlagen wird, wenn sie Ende Juni ihre Ergebnisse liefert.

Dabei stellt sich die Frage: Können so viele Menschen überhaupt bis 70 arbeiten? Darüber spricht in dieser Podcastfolge von „Auf den Punkt“ die SZ-Wissenschaftsjournalistin Christina Berndt. Sie sagt nicht nur: Ja, viele können es. Sondern auch: Sie sollten. Denn wer körperlich noch kann, für den heißt längeres Arbeiten oft bessere Gesundheit.

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Zum Weiterhören- und lesen:

Hier geht es zur Folge über Egisto Ott und Jan Marsalek unseres SZ-Podcasts „Wirecard: 1,9 Milliarden Lügen“.

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