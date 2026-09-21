Bedeutet dieses Wahlergebnis auch das Ende der Pläne für eine große Rentenreform? Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz sagte zwar noch am Wahlabend, er wolle an den geplanten Reformen der Koalition festhalten. Manuela Schwesig allerdings hat in Mecklenburg-Vorpommern trotz Verlusten ein vergleichsweise gutes SPD-Ergebnis hingelegt nach einem Wahlkampf, in dem sie ausdrücklich den Erhalt der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren forderte. Damit stellte sie sich gegen die Reformpläne der schwarz-roten Koalition im Bund. Auch die SPD-Vize und saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger erneuerte am Montag ihre Kritik an der geplanten Abschaffung des Modells. Der Rückhalt für die Pläne in der SPD schwindet.