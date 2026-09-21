Bedeutet dieses Wahlergebnis auch das Ende der Pläne für eine große Rentenreform? Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz sagte zwar noch am Wahlabend, er wolle an den geplanten Reformen der Koalition festhalten. Manuela Schwesig allerdings hat in Mecklenburg-Vorpommern trotz Verlusten ein vergleichsweise gutes SPD-Ergebnis hingelegt nach einem Wahlkampf, in dem sie ausdrücklich den Erhalt der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren forderte. Damit stellte sie sich gegen die Reformpläne der schwarz-roten Koalition im Bund. Auch die SPD-Vize und saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger erneuerte am Montag ihre Kritik an der geplanten Abschaffung des Modells. Der Rückhalt für die Pläne in der SPD schwindet.
KoalitionspläneWarum das Rentenpaket jetzt insgesamt infrage steht
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Manuela Schwesig hat im Wahlkampf gefordert, die abschlagsfreie Rente für langjährig Versicherte müsse bleiben. Dann aber würde ein zentrales Element zur Finanzierung der Rentenreform wegfallen.
Von Roland Preuß, Berlin
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