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Soziale NetzwerkeWarum Renate Künast Facebook verklagt

Lesezeit: 3 Min.

Grünen-Politikerin Renate Künast am Dienstag im Bundesgerichtshof in Karlsruhe.
Grünen-Politikerin Renate Künast am Dienstag im Bundesgerichtshof in Karlsruhe.
Jacqueline Melcher/dpa

Soziale Netzwerke sollen bei rechtswidrigen Inhalten stärker in die Pflicht genommen werden, findet die Grünen-Politikerin. Die Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof ist hochgradig relevant für die Demokratie.

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

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Die Verhandlung war schon vorbei, aber immer noch wollten die Menschen mit den Mikrofonen von Renate Künast wissen, was genau sie erreichen wollte mit ihrer Klage gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta. Sie, die streitbare Grünen-Politikerin, die im Netz schon Übleres erlebt hatte als jenes ihr untergeschobene Falschzitat, um das es nun vor dem Bundesgerichtshof (BGH) ging: „Integration fängt damit an, dass Sie als Deutscher mal Türkisch lernen.“ Künast antwortete mit einer Kurzanalyse des politischen Geschäfts im Zeitalter sozialer Medien. Solche Dinge würden hunderttausendfach geteilt, man werde eine Lüge oder ein Falschzitat nie wieder los. „So kann man am Ende nicht Politik machen. Man braucht in der Politik Glaubwürdigkeit. Das setzt voraus, dass über mich nichts Falsches im Umlauf ist.“

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