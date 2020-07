Nurhan Soykan, die stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, stand zuletzt in der Kritik, sich nicht entschieden genug von Antisemitismus und Islamismus zu distanzieren.

Nach Kritik an der Berufung einer Vertreterin für den Islam in das Team "Religion und Außenpolitik" legt das Auswärtige Amt das Vorhaben zunächst auf Eis. Die Arbeit solle solange ruhen, bis es eine breite Unterstützung aus Politik und Gesellschaft für das Projekt gebe, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch in Berlin. Man nehme die Kritik sehr ernst. Der jüngst berufenen Vertreterin für den Islam, der stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Nurhan Soykan, war unter anderem vorgeworfen worden, sich nicht klar genug von Antisemitismus und Islamismus zu distanzieren. Der Sprecher des Auswärtigen Amts betonte, dass es Kritik wie auch Zustimmung unter anderem von religiösen Verbänden gegeben habe. In den kommenden Tagen solle dazu ein intensiver Austausch starten. Es sei wichtig, Kritikpunkte anzugehen und auch Missverständnisse - etwa zur Rolle der Religionsvertreter - auszuräumen.