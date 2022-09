Papst Franziskus und weitere internationale Religionsführer haben Politiker und Machthaber auf der Welt aufgefordert, sich entschiedener gegen den Krieg zu stellen. Sie sollten Kirchen, humanitäre Organisationen und auch Frauen dabei stärker einbinden. "Wir bitten euch im Namen Gottes und zum Wohle der Menschheit: Setzt euch für den Frieden ein, nicht für die Rüstung!", sagte Papst Franziskus zum Abschluss eines Kongresses am Donnerstag in Kasachstan. In der Hauptstadt Nur-Sultan war die Abschlusserklärung der Versammlung von rund 100 Delegationen aus 50 Ländern verabschiedet worden. Darin heißt es, dass der Dialog zwischen den Völkern verstärkt werden müsse, um die Probleme der Welt friedlich zu lösen.