(SZ) Wenn vom Osterfest und seinen oft seltsamen Begleiterscheinungen die Rede ist, denkt jedermann an bemalte Eier, Schokohasen und Pfarrer, die in ihre Feiertagspredigten gemäßigt scharfe Witze einbauen. Kaum jemand aber denkt an die Quartodezimaner, deren Name sich so seltsam anhört wie jener der Quattrocentisten, also der Maler des 14. Jahrhunderts. Sie dürfen mit diesen jedoch keineswegs verwechselt werden. Die Quartodezimaner waren gewissermaßen die lateinische Ausgabe der griechischen Tessareskaidekatĩtai, und die Tatsache, dass sich in beiden Begriffen die Zahl 14 verbirgt, erklärt auch, worauf diese altkirchlichen Christen im Kern hinauswollten: dass Ostern zur Erinnerung an den Todestag Jesu unter Beachtung der Tradition des jüdischen Pessachfestes am 14. Nisan zu feiern sei, egal, auf welchen Wochentag dieser fällt.