4. März 2019, 18:48 Uhr Religion Geistliche sollen Deutsch können müssen

Innenminister Seehofer will von Klerikern aus dem Ausland Sprachkenntnisse verlangen, wenn sie in Deutschland arbeiten. Das soll nicht nur für islamische Imame gelten.

Von Nico Fried

Berlin - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will Deutschkenntnisse zur Voraussetzung dafür machen, dass Geistliche aus Nicht-EU-Staaten nach Deutschland einreisen und hier predigen dürfen. Wie eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Montag bestätigte, sei dafür eine Änderung sowohl im Aufenthaltsgesetz wie auch in der Beschäftigungsverordnung geplant. Wegen der gestiegenen Zuwanderungszahlen gebe es "einen großen Bedarf an religiöser Betreuung dieser ausländischen Menschen", sagte die Sprecherin. Den Geistlichen komme auch integrationspolitisch "eine wirklich große Bedeutung zu". Diese Aufgabe könnten sie am besten erfüllen, wenn sie die deutsche Sprache sprächen und mit dem Land und seiner Kultur vertraut seien. Details eines Gesetzesentwurfes lägen jedoch nicht vor. Geklärt werden muss unter anderem, welches Sprachniveau erwartet werden soll.

Hintergrund ist eine angeblich wachsende Zahl von islamischen Imamen, die in Deutschland ohne ausreichende Sprachkenntnisse arbeiten. Ihre genaue Zahl ist nicht bekannt, Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) hatte sie jüngst auf 2000 taxiert. Das Innenministerium räumte ein, dass die Regelung nur für Geistliche aus Nicht-EU-Staaten gelten könne, weil innerhalb der Europäischen Union und des Schengen-Raumes Freizügigkeit gewährleistet ist. Zugleich bemühte man sich, dem Eindruck entgegenzuwirken, das Gesetz richte sich vor allem gegen islamische Prediger. Es solle "nicht nur Imame betreffen, sondern Geistliche ganz generell", sagte die Sprecherin. Es gebe ja auch katholische Priester aus Brasilien. Ein Konsens in der Bundesregierung ist über das Vorhaben bislang nicht hergestellt. Sowohl das Arbeitsministerium, in dessen Zuständigkeit die Beschäftigungsverordnung fällt, als auch das Justizministerium, beide von der SPD geführt, wollten das Vorhaben nicht kommentieren.