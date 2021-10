Religionen müssen nach Ansicht der früheren Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Margot Käßmann, zu Unrecht immer wieder als Begründung für Gewalt, Konflikte und Kriege herhalten. Es sei an der Zeit diese angebliche Legitimierung endlich zu beenden, sagte die evangelische Theologin am Montag zum Auftakt eines Kongresses der Bewegung "Religions for Peace". Es sei ein wichtiger Schritt, der Welt mitzuteilen, dass im Namen von Religionen und Glaubenstraditionen keine Gewalt ausgeübt werden dürfe, betonte Käßmann. Der Co-Vorsitzende der Bewegung "Religions for Peace", Rabbi David Rosen, sagte, es sei natürlich wahr, dass weltweit Kriege und Konflikte im Namen von Religionen ausgetragen werden. "Religions for Peace" sei aber der Beweis für eine "neue Ära, in der Religionen zusammenarbeiten". Politiker kämen und gingen, die religiösen Organisationen aber blieben bestehen.