Städte und Kommunen sind finanziell am Limit. In einer ungewöhnlichen Aktion haben sich deshalb Ende Oktober die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister aller 13 Landeshauptstädte der deutschen Flächenländer mit einem Brandbrief an den Bundeskanzler gewandt. Friedrich Merz (CDU) habe die angespannte Situation der Kommunen mittlerweile klar anerkannt, sagt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Er fordert sofort mehr Geld – und ein völlig anderes Verhältnis von Bund, Ländern und Kommunen.