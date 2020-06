Reisende aus 14 Nicht-EU-Ländern sollen von 1. Juli an wieder uneingeschränkt in die EU einreisen dürfen. Das geht aus einer Liste hervor, auf die sich die EU-Botschafter geeinigt haben, und die der SZ vorliegt. Demnach entfallen die Beschränkungen zunächst für Reisende etwa aus Australien, Japan oder Thailand. Auch für China sollen sich die Grenzen öffnen - unter der Bedingung, dass die Volksrepublik Reisende aus Europa ebenfalls ins Land lässt. Dagegen stehen weder Russland noch die USA auf der Positiv-Liste, die noch formell bestätigt werden muss: In beiden Ländern sei die epidemiologische Situation nicht ausreichend unter Kontrolle, hieß es. Die Kriterien für die Aufnahme auf die Liste waren unter den EU-Staaten umstritten. Der vorläufigen Einigung zufolge soll entscheidend sein, dass die Infektionsrate in dem jeweiligen Land ähnlich oder niedriger ist als in der EU, und dass die Zahl der Neuinfektionen stabil ist oder zurückgeht. Für Reisende aus anderen Ländern gelten Ausnahmen; etwa für Saisonarbeiter oder Angehörige der Gesundheitsberufe. Die Liste soll alle zwei Wochen aktualisiert werden.