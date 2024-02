Bundesinnenministerin Nancy Faeser rechnet mit einer Verlängerung der vorübergehenden Grenzkontrollen zu Tschechien und Polen über den März hinaus. Zwar sei die Zahl der irregulären Einreisen zurückgegangen, sagte die SPD-Politikerin nach einem Treffen mit ihrem tschechischen Kollegen Vit Rakusan am Mittwoch in Prag. "Wir haben aber nach wie vor sehr hohe Asylzahlen, und insofern glauben wir, dass wir die Grenzkontrollen bei der nächsten Überprüfung jetzt im März vermutlich noch einmal verlängern werden müssen." Sie verwies auch auf die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland im Sommer. Sie werde wahrscheinlich dazu führen, dass Deutschland zu allen Nachbarstaaten vorübergehende Grenzkontrollen einführen müsse. Rakusan zeigte Verständnis, forderte aber, zum Gespräch über offene Grenzen zurückzukehren. "Demokratische Politiker" dürften sich nicht an den derzeitigen Zustand gewöhnen. Die Kontrollen sind derzeit bis 15. März bei der EU angemeldet.