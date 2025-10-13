Außenminister Johann Wadephul sagt Bulgarien und Rumänien Unterstützung im Kampf gegen russische Drohnen, Desinformation und hybride Angriffe zu. Beide Länder seien „Partner, die für Europas Sicherheit und Stabilität entscheidend sind“, erklärte der CDU-Politiker vor dem Abflug zu Besuchen in Bulgarien und Rumänien. „Südosteuropa ist ein strategisches Herzstück unseres Kontinents“, sagte Wadephul. Am Schwarzen Meer zeige sich die Bedrohung durch Russlands Krieg an der EU-Außengrenze und an der Nato-Südostflanke. „Hier entscheidet sich auch, ob Europa handlungsfähig bleibt – bei Sicherheit, Solidarität und der Weiterentwicklung unserer Union.“ Mit Blick auf jüngste Verletzungen des rumänischen Luftraums durch russische Drohnen sagte Wadephul, solche Angriffe auf die Souveränität eines Nato-Partners seien inakzeptabel. „Wir sind klar entschlossen, Europa gemeinsam mit Rumänien zu schützen und zu verteidigen.“ Die Luftwaffe beteiligt sich mit fünf Eurofightern und rund 170 Soldaten an bewaffneten Schutzflügen zur Sicherung der Südostflanke des Bündnisses („Nato-Mission enhanced Air Policing South“). Die Reise in die beiden Länder dauert bis Dienstag.