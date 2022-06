Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will den Druck auf die afghanischen Taliban erhöhen, Menschen- und insbesondere Frauenrechte stärker zu achten. Dies sei eine der zentralen Fragen, die sie bei ihrer am Dienstag beginnenden Reise ins Nachbarland Pakistan mit der Regierung in Islamabad besprechen wolle, teilte das Außenministerium am Montag mit. Zudem kommt die Grünen-Politikerin mit Afghaninnen und Afghanen zusammen, die nach Deutschland ausreisen wollen. Pakistan sei für Deutschland ein "Schlüsselpartner, um die Menschen aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen", betonte Baerbock.