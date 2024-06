Es ist mittlerweile ein Gemeinplatz geworden, dass sich unter den herrschenden sozialen und politischen Verhältnissen, also Produktions- und Verteilungsverhältnissen, das Gefälle zwischen Reichtum und Armut in der Gesellschaft erheblich vergrößert. Übrigens auch dank des geltenden Erb- und Schenkungsrechts, das dieses Gefälle über Generationen hinweg sichert und auf die Dauer als natürlich gewachsenes erscheinen lässt. Zu den Erbschaften der Bundesrepublik gehört nicht zuletzt, dass sich die unter dem Nationalsozialismus und zum Teil schon unter feudalen Herrschaftsverhältnissen erworbenen oder vererbten großen Vermögen bis heute als quasi-familiäre Mitgift von Supervermögenden in einer dünnen Schicht von privilegierten Reichen erhalten haben und weiterhin vermehren. Der Armutsforscher und Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge macht in seiner neuen Analyse „Umverteilung des Reichtums“ die Herkunft und Virulenz sozialer Ungleichheit mit umfassenden Belegen aus der einschlägigen Literatur einsichtig und stützt so seine subtile Argumentation – wie in allen seinen Büchern. Nicht zuletzt diese Expertise und klare Haltung hat ihm 2017 die erfolglose Kandidatur fürs Amt des Bundespräsidenten auf dem Ticket der Linkspartei eingetragen.

Nach der durch die Währungsreform von 1948 erzeugten Gleichheitsillusion sorgte die soziale Marktwirtschaft, laut dem Schriftsteller Dieter Lattmann ein „Kosename“ für den fortbestehenden Kapitalismus, für politische Akzeptanz und entsprechende Mehrheiten in Bund und Ländern. In der Phase des daraus resultierenden „Wirtschaftswunders“ prägte der Soziologe Helmut Schelsky den die tatsächlichen sozialen Verhältnisse fast rundum verklärenden Begriff „nivellierte Mittelstandsgesellschaft“ für die BRD. Nachdem die wirtschaftliche Rezession von 1966/67 die bundesrepublikanische Gleichheitsillusion nachhaltig erschüttert hatte, zerstörte die Studentenrevolte von 1968 die gängige Leistungsideologie, der ihr prominentester Intellektueller, Jürgen Habermas, die Basis ihrer Plausibilität entzog – nämlich, dass die Statuszuweisung durch individuelle Leistung erfolgt, von der faktisch aber fast nur direkt davon Zehrende profitierten.

Die Gleichheitsillusion war bald nach 1948 dahin

Die Entwicklung der internationalen Verflechtungen und wirtschaftlichen Beziehungen der Einzelstaaten zu „nationalen Wettbewerbsstaaten“, wie es der Politikwissenschaftler Joachim Hirsch nannte, machte in der Perspektive konservativer Intellektueller und Politiker Sozialstaatlichkeit zu einem „Wettbewerbs- und Standortnachteil“ und wurde entsprechend abgewertet und im Sinne individueller Vorsorge und Selbstverantwortung für revisionsreif erklärt – etwa durch eine kapitalgedeckte Rentenversicherung. Egalität galt nun an als Hindernis und Ungleichheit war im Gegenzug „zu begrüßen, nicht zu bekämpfen“: Denn „ungleiche Verteilung gehört nach Clemens Fuest zu einer freiheitlichen und marktwirtschaftlichen Ordnung“. Wolfgang Schäubles programmatisches Diktum von 1994, es gelte, „die Menschen in die Lage zu versetzen, für ihren Lebensunterhalt zu sorgen“, wurde zum Hausrezept der Konservativen für die „Überwindung des Reformstaus“, was Friedrich Merz, der ehemalige Aufsichtsrat und Lobbyist bei Blackrock, in die süffige Parole goss: „Mehr Kapitalismus wagen“.

Detailansicht öffnen Christoph Butterwegge: Umverteilung des Reichtums. Neue Kleine Bibliothek. Papyrossa-Verlag, Köln 2024. 223 Seiten, 16,90 Euro. (Foto: Papyrossa)

Wo und wie die politische Weichenstellung für eine Kurskorrektur für mehr soziale Gleichheit mit Aussicht auf Erfolg möglich ist, bleibt eine knifflige Frage. Der Verweis auf Bildung und Beschäftigung bildet jedenfalls kein Patentrezept und schon gar nicht eine Garantie gegen die Wirkkraft der Strukturen sozialer Ungleichheit und gegen konjunkturell bedingte Wechsel des Stellenwerts von Bildungsabschlüssen oder der Sicherheit von Beschäftigung. Die grundlegende Bedeutung dieser beiden elementaren Faktoren tangiert das nicht. „Erfolg durch Bildung“, gilt nicht für alle und für jede Zeit, aber dass gegen Armut Geld unentbehrlich ist, bleibt richtig. Diskutiert wird etwa seit Langem über ein bedingungsloses Grundeinkommen, für dessen Form und Höhe es zahlreiche Modelle gibt – darunter ausgegorene und eher unausgegorene. Die meisten tangieren die Fundamente des Sozialstaats entscheidend und sind von problematischer Langzeitwirkung.

Starker Widerstand gegen Vermögensteuer

Schlechterdings unabdingbar für weniger soziale Ungleichheit sind eine Erbschaft- und eine Vermögensteuer. Allein zwischen 2009 und 2020 erbten 3630 Personen zusammen 260 Milliarden Euro steuerfrei, also im Durchschnitt pro Kopf 71 Millionen Euro. Aber Konservative und Liberale wenden sich seit Jahren gegen Erbschaft- und Vermögensteuern mit Parolen wie „Hände weg vom Erbe“ (Thomas Straubhaar) oder Stammtischsprüchen wie, „die Besteuerung von Toten ist inhuman“ (Christian Lindner); sein Vorgänger an der Spitze der FDP, Guido Westerwelle, sprach von Erbschaften offen als von „anstrengungslosem Einkommen“.

Bei der Frage, wie soziale Ungleichheit in der Republik beseitigt oder wenigstens verringert werden könnte, bleibt Butterwegge eher im Ungefähren. Er zitiert Publizisten, die für einen Klima-Kommunismus eintreten, oder verweist auf die kurzlebige soziale Bewegung „Occupy Wall Street“ oder die von Warren Buffett und Bill Gates gestartete Initiative „The Giving Pledge“ („Spenden versprechen“), die außerhalb der USA wenig Resonanz fand. Ob solche zarten Bewegungen von unten in der Lage sind, die sozial, wirtschaftlich, kulturell und politisch wohl armierten Bastionen der sozialen Ungleichheit zu erschüttern, muss das Buch natürlich so offenlassen, wie es die soziale Realität tut.