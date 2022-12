Von Joachim Käppner

Der Zweite Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten bestimmt "the right of the people to keep and bear Arms", also das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen. In der Auslegung vieler konservativer Amerikaner und US-Bundesstaaten bedeutet dies, dass Privatleute sich in einem Maße mit scharfen Schusswaffen ausrüsten dürfen, wie es in Europa unvorstellbar ist. Im Zusatzartikel, dem Second Amendment, geht es eigentlich um das Recht, Milizen aufzustellen zum Schutz einer freien Nation - so wie es in den 1770er-Jahren geschah, als die Amerikaner ihre Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Großbritannien erkämpften. Faktisch jedoch erscheint das Recht zum Waffenbesitz vielen US-Bürgern geradezu als Inkarnation ihrer persönlichen Freiheit, was in einer Ära der Radikalisierung und des Misstrauens gegen den demokratischen Rechtsstaat sehr problematisch geworden ist und zur Bildung bewaffneter, im Kern staatsfeindlicher Gruppen führte.