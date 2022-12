Von Markus Balser, Jan Heidtmann und Boris Herrmann, Berlin

Die politische Karriere von Birgit Malsack-Winkemann endet zumindest vorerst am Mittwochmorgen um sechs Uhr, als die Polizei vor ihrer Wohnung im Berliner Villenortsteil Wannsee vorfährt. Der Besuch ist Teil einer bundesweiten Razzia gegen die sogenannte Reichsbürgerszene, die einen Umsturz geplant haben soll. Die 58-Jährige habe maßgeblich an den Plänen mitgewirkt, so der Vorwurf.