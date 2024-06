Von Annette Ramelsberger, Frankfurt am Main

Die kleine Frau im weiten Sommerkleid steht mit ihrer Mutter direkt an der Glasscheibe zum Gerichtssaal des Oberlandesgerichts Frankfurt. Sie winkt, ihre Mutter zeigt ihr, in welche Richtung sie winken soll in dem weitläufigen Saal, denn die kleine Frau findet sich nicht gleich zurecht, sie hat das Downsyndrom. Der Mann, dem sie winkt, steht hinter der Glasscheibe, als Angeklagter. Es ist Heinrich XIII. Prinz Reuß. Nun winkt er zurück. Dann darf er an die Glasscheibe herantreten. Er legt beide Hände ans Glas, seine Tochter legt ihre Hände ans Glas. So stehen sie, minutenlang, Hand an Hand, Auge in Auge. Der Mann weint. Es wird nicht das letzte Mal sein an diesem Verhandlungstag.