Schüsse bei erneuter Razzia in "Reichsbürger"-Fall

7. Dezember 2022 in Thüringen: Hier fand die erste Großrazzia gegen das Netzwerk statt. Am Mittwoch gab es erneut Durchsuchungen.

Nach den ersten großen Durchsuchungen im Dezember gegen ein Netzwerk mutmaßlicher "Reichsbürger" gibt es am Mittwochmorgen eine neue Razzia. Eine Person hat auf Einsatzkräfte geschossen.

Von Florian Flade, Christoph Koopmann, Sebastian Pittelkow und Katja Riedel

Bundesanwalt Lars Otte hatte es schon angekündigt, kurz nach einer der größten Razzien der bundesrepublikanischen Geschichte. "Jetzt geht die Arbeit erst richtig los", sagte Otte den Bundestagsabgeordneten in einer Sondersitzung des Innenausschusses. Kurz vorher, am 7. Dezember, hatten mehr als 3000 Polizisten 162 Räumlichkeiten in elf Bundesländern durchsucht - und 23 Personen verhaftet, die verdächtigt wurden, Mitglieder eines mutmaßlichen "Reichsbürger"-Terrornetzwerks zu sein.