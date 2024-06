Von Annette Ramelsberger, München

26 Menschen stehen in Stuttgart, Frankfurt und München vor Gericht, in den drei größten Staatsschutzprozessen der Republik. Sie sollen einen Staatsstreich und einen Angriff auf den Bundestag geplant haben, sind angeklagt wegen Hochverrats und der Bildung einer terroristischen Vereinigung. Während man in Frankreich den Bataclan-Prozess mit 130 Toten in gerade mal neun Monaten hinter sich gebracht hat, ohne rechtsstaatliche Abstriche, dauert es in Deutschland Monate, bis die Prozesse überhaupt richtig losgehen. Antworten auf einige berechtigte Fragen.