Seit fast drei Jahren sitzen die 25 Angeklagten in den drei Reichsbürgerprozessen nun in Haft. Der Vorwurf nach den bundesweiten Razzien: Sie wollten die Demokratie beseitigen, die Regierung stürzen und den Reichstag stürmen und dann landesweit gewaltvolle Säuberungen durchführen. Ihr Anführer, so die Anklage: der Frankfurter Immobilienunternehmer Heinrich XIII. Prinz Reuß. Nun ist eine seiner Mitangeklagten auf freien Fuß gesetzt worden - die Lebensgefährtin von Reuß, die Russin Vitalia B. Sie kam am Dienstag als freie Frau in den Gerichtssaal in Frankfurt-Sossenheim. Eine Sprecherin des Oberlandesgerichts Frankfurt bestätigte der Süddeutschen Zeitung, dass das Gericht den Haftbefehl gegen B. am Montag aufgehoben habe. Angesichts der langen Untersuchungshaft von fast drei Jahren und der Strafe, die B. zu erwarten habe, sei eine weitere U-Haft nicht mehr verhältnismäßig. Ihr wird die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und Beihilfe zum Hochverrat vorgeworfen.