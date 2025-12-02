Seit fast drei Jahren sitzen die 25 Angeklagten in den drei Reichsbürgerprozessen nun in Haft. Der Vorwurf nach den bundesweiten Razzien: Sie wollten die Demokratie beseitigen, die Regierung stürzen und den Reichstag stürmen und dann landesweit gewaltvolle Säuberungen durchführen. Ihr Anführer, so die Anklage: der Frankfurter Immobilienunternehmer Heinrich XIII. Prinz Reuß. Nun ist eine seiner Mitangeklagten auf freien Fuß gesetzt worden - die Lebensgefährtin von Reuß, die Russin Vitalia B. Sie kam am Dienstag als freie Frau in den Gerichtssaal in Frankfurt-Sossenheim. Eine Sprecherin des Oberlandesgerichts Frankfurt bestätigte der Süddeutschen Zeitung, dass das Gericht den Haftbefehl gegen B. am Montag aufgehoben habe. Angesichts der langen Untersuchungshaft von fast drei Jahren und der Strafe, die B. zu erwarten habe, sei eine weitere U-Haft nicht mehr verhältnismäßig. Ihr wird die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und Beihilfe zum Hochverrat vorgeworfen.
Die Verteidigerin von Vitalia B., Sylvia Schwaben, hatte Ende Oktober den Antrag auf Haftentlassung gestellt. Sie sagte der SZ, es sei erfreulich, dass der Senat sich der Ansicht der Verteidigung angeschlossen habe. „Auch für die anderen Mitangeklagten, die die Vorwürfe bestreiten, ist das ein Hoffnungsschimmer. Insbesondere, weil meine Mandantin sich nicht durch ein umfangreiches Geständnis einen Bonus verdient hat.“ Zuvor war im Stuttgarter Reichsbürgerprozess bereits der Informatiker Wolfram S. auf freien Fuß gesetzt worden. Allerdings hatte der ein Geständnis abgelegt. B. dagegen hatte nur zu ihrem Werdegang berichtet, nicht aber zu den Vorwürfen. Die drei Prozesse gegen die Reichsbürger in Stuttgart, München und Frankfurt werden vermutlich noch bis Ende 2026 dauern.