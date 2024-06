Mit einer groß angelegten Razzia ist die niedersächsische Justiz gegen mögliche Unterstützer der mutmaßlichen Terrorgruppe um den „Reichsbürger“-Ideologen Heinrich XIII. Prinz Reuß vorgegangen. Durchsuch wurde an drei Wohnorten in Niedersachsen und an einem Ort in Sachsen-Anhalt, sagte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Celle. Ermittelt werde gegen zwei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 48 und 60 Jahren. Ihnen wird in einem Fall Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, in zwei Fällen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und in einem Fall das Werben um Mitglieder beziehungsweise Unterstützer vorgeworfen. Bereits vor einer Woche war die Bundesanwaltschaft mit einer Razzia in drei Ländern gegen die mutmaßlichen Unterstützer der Gruppe vorgegangen. Ein Großaufgebot der Polizei durchsuchte sieben Objekte und drei Grundstücke in Baden-Württemberg, Sachsen und Schleswig-Holstein, wie die Karlsruher Behörde mitteilte. In drei Mammutprozessen in Stuttgart, Frankfurt am Main und ab 18. Juni auch in München müssen sich insgesamt 26 mutmaßliche Verschwörer und Verschwörerinnen der mutmaßlichen Terroristen rund um den 72-jährigen Unternehmer Reuß verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, einen gewaltsamen Umsturz geplant zu haben. Als Oberhaupt einer neuen Staatsform hätte laut Anklage Reuß selbst fungieren sollen.