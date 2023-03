Laut einer Studie der CDU-nahen Konrad Adenauer Stiftung vertreten fünf Prozent der Deutschen Gedankengut, das der Reichsbürgerbewegung nahesteht. Die Umfrage zeige, dass jeder 20. Deutsche der Überzeugung sei, "Deutschland werde immer noch von den Besatzungsmächten regiert", erläuterte der Autor, Dominik Hirndorf, am Donnerstag. Für die Erhebung befragte das Berliner Meinungsforschungsinstitut Usuma im Auftrag der Stiftung zwischen Dezember 2021 und April 2022 per Telefon repräsentativ 5511 Personen ab 16 Jahren. Laut Hirndorf lebt die "Gruppe der Reichsbürger-affinen Personen öfter nach eigenen Regeln und ignoriert die des Staates". Sie zeichne sich durch ein sehr niedriges Vertrauen in die Regierung, den Bundestag und die öffentlich-rechtlichen Medien aus. So ging laut Befragung etwa zwei Drittel der "Reichsbürger-affinen Personen" davon aus, dass die Medien von den "Herrschenden" gesteuert seien und glaubten an geheime Mächte. Besorgniserregend ist aus Sicht des Autors, dass sich unter dieser Personengruppe ein deutlich erhöhtes Gewaltpotenzial im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt zeige. Die Zahl der potenziellen Gefährder mit Reichsbürgerhintergrund könne somit höher ausfallen als bisher vermutet.