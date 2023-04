Ingo K. beim ersten Prozesstag in Stuttgart.

Ein SEK rückt in Boxberg bei einem mutmaßlichen "Reichsbürger" an, es soll ihm eine illegale Pistole abnehmen. Plötzlich fallen Schüsse. Zwei Stunden dauert das Feuergefecht, ein Polizist wird verletzt. Jetzt steht Ingo K. vor Gericht.

Von Christoph Koopmann, Stuttgart

Ingo K. hält die Bundesrepublik Deutschland für ein illegitimes Konstrukt. Er verachtet sie so sehr, dass er an einem kalten Frühlingsmorgen 2022 auf ihre Repräsentanten schießt. Zwei Stunden lang. So wirft es ihm die Bundesanwaltschaft vor.