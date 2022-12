Von Roland Preuß, Berlin

Die AfD-Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel sprach am Dienstag in Anspielung auf das Alter mehrerer Verdächtiger von einem "angestrebten Rollator-Putsch". Die Großrazzia gegen die Reichsbürger-Szene mit 3000 Beamten sei ein "Popanz", eine "Inszenierung". Die AfD-Spitze versucht in Sachen Reichsbürger in die Offensive zu kommen. Die Ermittlungen und die Festnahme von Dutzenden Personen vergangene Woche, die offenbar einen Umsturz planten, setzt die AfD unter Druck.