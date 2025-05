US-Regisseur James Foley, der unter anderem das starbesetzte Drama „Glengarry Glen Ross“ und die „Fifty Shades of Grey“-Fortsetzungen drehte, ist tot. Er sei an einem Hirntumor gestorben, teilte Taylor Lomax von der Künstleragentur ID der New York Times mit. Foley wurde 71 Jahre alt. „James Foley war nicht nur ein begabter Regisseur, sondern auch ein enger Freund“, sagte Talentmanager Florent Lamy der Los Angeles Times und bestätigte den Tod des Filmemachers.