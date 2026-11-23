Taiwan warnt wenige Tage vor den Regionalwahlen vor Einflussnahme aus China. Taiwans Behörde für Angelegenheiten mit Festlandchina (MAC) sprach von einem „ernsthaften Problem für die nationale Sicherheit“ und mahnte die Bevölkerung, wachsam zu bleiben. China unterstütze einzelne Kandidaten mit Geld und nutze Künstliche Intelligenz, um Gesichter und Alltagsdaten von taiwanischen Bürgern zu erfassen, warnte MAC-Vizeminister Shen You-chung in Taipeh.

Am vergangenen Freitag hatte die Staatsanwaltschaft des Bezirks Neu-Taipeh eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren für Chou Hsiao-yun von der Taiwanischen Volkspartei beantragt. Grund dafür seien mutmaßliche Verstöße gegen das Anti-Infiltrationsgesetz im Zusammenhang mit der vermuteten Finanzierung ihres Wahlkampfs durch China, hieß es.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, Chou habe andere angewiesen, Gesichter von Personen willkürlich zu fotografieren oder online herunterzuladen und sie online chinesischen Geheimagenten zur Verfügung zu stellen, um gefälschte Social-Media-Konten zu erstellen. Medienberichten zufolge hatte Taiwans Regierung bereits hunderte Konten auf verschiedenen Plattformen einer Desinformationskampagne Pekings zugeordnet.

Auch Webseiten wurden bereits angegriffen. Der Online-Wahlkampfauftritt von Puma Shen, der für die Demokratische Fortschrittspartei (DPP) um das Bürgermeisteramt der Hauptstadt Taipeh kandidiert, wurde Ende Oktober Ziel eines Angriffs von IP-Adressen aus dem Ausland. Innerhalb einer Stunde waren dabei mehr als 70.000 gefälschte Anmeldungen für Wahlkampfveranstaltungen eingereicht worden.