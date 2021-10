Von Oliver Meiler, Rom

Italiens Sozialdemokraten haben bei den italienischen Gemeindewahlen starke Gewinne erzielt. In Mailand, Neapel und Bologna gelang ihren Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters die Wahl bereits im ersten Durchgang. In Rom und Turin wird es in zwei Wochen eine Stichwahl geben, doch auch dort hat die Linke bessere Chancen als die Rechte.

Vor allem das Resultat in Rom war mit Spannung erwartet worden. Virginia Raggi von den Cinque Stelle verlor ihre Wette, trotz schlechter Regierungsbilanz wiedergewählt zu werden, am Ende sehr deutlich: Mit 19 Prozent der Stimmen wurde sie gar nur Vierte, hinter dem liberalen Kandidaten Carlo Calenda von der kleinen Partei Azione. Sie sei während der ganzen Amtszeit Opfer von Angriffen gewesen, sagte Raggi nach ihrer Abwahl. Die italienischen Kommentatoren können sich nicht erinnern, dass in den vergangenen 30 Jahren jemals ein Amtsinhaber beim Versuch, wiedergewählt zu werden, dermaßen schlecht abgeschnitten hat.

Weder Raggi noch Calenda mochten zunächst eine Wahlempfehlung für die Stichwahl abgeben. Ausgetragen wird die zwischen dem Bewerber der Rechten, dem Anwalt Enrico Michetti, der es im ersten Wahlgang auf 30 Prozent gebracht hat, und Roberto Gualtieri, dem ehemaligen italienischen Finanzminister vom sozialdemokratischen Partito Democratico mit 27 Prozent. Michettis Vorsprung ist trügerisch: Gualtieri hat in der Wählerschaft von Calenda und Raggi wahrscheinlich deutlich mehr Reserven. Sollte die Linke auch in Rom und Turin gewinnen, wäre der Triumph über die Rechte fast total: 5:0 in den Duellen in den großen Städten.

Matteo Salvini, Chef der Lega und faktisch Anführer des Rechtsbündnisses, sprach bereits von einer "schallenden Niederlage", aus der man lernen wolle. Für seine Rivalin im rechten Lager, Giorgia Meloni von den postfaschistischen Fratelli d'Italia, ist das Rennen um Rom aber noch "völlig offen". Premier Mario Draghi gab sich unterdessen überzeugt davon, dass das Resultat seine Regierung eher stärken werde. Er meinte damit wohl, dass europafreundliche Kräfte gewannen, und dass die Rechte nun plötzlich weniger Lust verspüren werde, baldige Neuwahlen anzustreben.