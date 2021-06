Von Nadia Pantel, Paris

Es könnte gerade darüber diskutiert werden, wie es eigentlich um Frankreichs Regionalzug-Netz bestellt ist. Darüber, in welchem Zustand die Schulgebäude sind. Oder auch darüber, welche Firmen besonders nötig staatliche Unterstützung bräuchten. Für alle diese Felder sind in Frankreich die Regionen zuständig, deren Regierungen vom kommenden Samstag an neu gewählt werden. Doch der Wahlkampf, den das Land gerade erlebt, hat sich weit von diesen regionalen Fragen entfernt. Die dominierenden Themen sind dieselben, die auch auf nationaler Ebene gerade in allen Talksendungen rund um die Uhr diskutiert werden: innere Sicherheit, Kriminalität, Gewalt.

"Gegen Macron" steht groß auf den Plakaten, mit denen die extreme Rechte hinter Marine Le Pen um Wähler wirbt. Le Pens Partei, dem Rassemblement National (RN), könnte es zum ersten Mal gelingen, eine oder gleich mehrere Regionen für sich zu gewinnen. In der Mittelmeerregion PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) sehen alle Umfragen den RN-Kandidaten weit vorne.

Ob Le Pen am Ende triumphiert oder nicht, wird in vielen Regionen davon abhängen, wie sich ihre Gegner verhalten. Meist sind zwei Wahlgänge nötig, bis eine Liste die nötige Mehrheit erreicht. Und so wählen die Franzosen in zwei Runden: am 20. Juni und am 27. Juni. Bereits bei der vergangenen Regionalwahl 2015 brach Le Pens Partei, die damals noch Front National hieß, ihre eigenen Rekorde. Doch Konservative und Sozialisten verhinderten durch Absprachen, dass sich ihre Kandidaten in der zweiten Runde Konkurrenz machten, wenn so ein RN-Sieg verhindert werden konnte. Die Republik machte Front gegen die äußere Rechte.

In diesem Jahr mehren sich bei den Konservativen die Stimmen derjenigen, die es nicht mehr für nötig halten, sich gegen Le Pen zusammenzuschließen. Sowohl in Ostfrankreich (Region Grand-Est) als auch in Südfrankreich (Region PACA) haben prominente Republikaner den Kandidaten ihrer eigenen Partei die Gefolgschaft gekündigt, weil sie keinen Sinn in der sogenannten "republikanischen Front" gegen Le Pen mehr sehen. Die Lothringerin Nadine Morano sagte, sie sei "nicht politisch engagiert, um das RN zu verhindern, sondern um Frankreich zu dienen". Was in der Praxis bedeutet: Sie findet es schlimmer, wenn ihre Partei mit Emmanuel Macron Allianzen schmiedet als mit Le Pen. Ähnlich äußerte sich in Nizza der Abgeordnete Eric Ciotti, der sagte, der Unterschied zwischen RN und Republikanern bestehe nur darin, dass letztere "die Fähigkeit zu regieren" hätten.

Le Pen wird immer weniger als Erbin einer faschistischen Partei gesehen

Bei den Regionalwahlen zeigen sich somit verschiedene Tendenzen, die einen Vorausblick auf die Präsidentschaftswahl 2022 bieten. Erstens schreitet die Normalisierung der Rechtsextremen in Frankreich immer weiter voran. Le Pen wird immer weniger als die Erbin einer faschistischen Partei gesehen, sondern als eine Politikerin wie alle anderen auch. Diese Entwicklung wird zweitens durch die Schwäche der Republikaner verstärkt, die sich nicht mehr klar von Le Pen abgrenzen und die Rechtsextremen somit in das demokratische Parteienfeld integrieren. Und eben dieses Parteienfeld wird drittens zunehmend kleinteilig.

Früher war das Land in sozialistische und konservative Regionen gespalten. Heute teilen sich die verbliebenen Sozialisten den politischen Raum auf der Linken mit Grünen und France Insoumise. Nur in einer Region (Hauts-de-France) ist es den nebeneinander her kämpfenden Linken gelungen, eine gemeinsame Liste aufzustellen. Die Konservativen hingegen haben nicht nur Rechtsabweichler wie Morano und Ciotti, sie müssen zum Beispiel in der Region PACA mit Emmanuel Macrons La République en Marche (LREM) koalieren, um überhaupt eine Chance gegen den RN-Kandidaten zu haben.

Wie schon bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr zeigt sich nun auch bei Regionalwahl, wie wenig Macrons LREM lokal verankert ist. Ein Umstand, den Frankreichs Präsident dadurch auszugleichen versuchte, dass er 15 Minister auf lokalen Listen aufstellen ließ. Ein Manöver ohne große Konsequenzen. Weder wird den Ministern bei schlechten Wahlergebnissen in den Regionen ein Rücktritt nahegelegt. Noch würden sie im Fall eines Erfolgs ernsthaft höhere Ämter in den Regionen bekleiden, weil das Gesetz Ämterhäufung verbietet. Die Wahlkampfauftritte der Minister folgen stattdessen der Logik des Duells Macron vs. Le Pen, das sich 2022 auf nationaler Ebene (nach 2017) wiederholen dürfte. So stritt sich der medienaffine Justizminister Éric Dupont-Moretti (Teil der LREM-Liste in Hauts-de-France) auf dem Marktplatz mit den lokalen RN-Kandidaten.

Doch auch wenn das RN zu einer festen Größe der französischen Politik geworden ist: Eine Partei wie die anderen ist es nicht. Eine am Mittwoch veröffentlichte Untersuchung der Beobachtungsstelle für politische Radikalität zählt für die Regionalwahl 15 RN-Kandidaten, die entweder Vertraute des antisemitischen Parteigründers Jean-Marie Le Pen sind, der inzwischen verbotenen rechtsradikalen "Génération Identitaire" oder der Hooligan-Szene angehören.

Während Parteien und Medien die Regionalwahl wie einen Testlauf für die Präsidentschaftswahl betrachten, scheint die anstehende Entscheidung die Franzosen nur wenig zu mobilisieren. Bereits bei den vergangenen zwei Regionalwahlen lag die Wahlbeteiligung im zweiten (und entscheidenden Wahlgang) bei unter 50 Prozent.