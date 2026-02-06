Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr Rüstungsexporte im Wert von etwa zwölf Milliarden Euro genehmigt. Das Hauptempfängerland sei erneut die Ukraine gewesen, teilte das CDU-geführte Wirtschaftsministerium am Freitag
mit. Rund 90 Prozent seien an EU-Länder, Nato-Partner sowie enge Verbündete etwa in Asien gegangen. Zum Vergleich:
2024 waren insgesamt noch Lieferungen im Wert von 12,83 Milliarden Euro genehmigt worden. Die Ukraine erhielt im vergangenen Jahr Rüstungsexporte aus Deutschland im Umfang von gut
zwei Milliarden Euro. Norwegen kam auf 1,38 Milliarden Euro, Schweden auf gut eine Milliarde. Danach folgen die Türkei, Singapur, das Vereinigte Königreich, die USA, Rumänien, Dänemark und Italien.
Regierungsstatistik für 2025
