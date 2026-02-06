Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr Rüstungsexporte im Wert von etwa zwölf Milliarden ‍Euro genehmigt. Das Hauptempfängerland sei erneut ‌die Ukraine gewesen, teilte das CDU-geführte Wirtschaftsministerium am Freitag

mit. ⁠Rund 90 Prozent ‌seien an EU-Länder, Nato-Partner sowie enge Verbündete etwa in Asien gegangen. Zum Vergleich:

2024 waren ‍insgesamt noch Lieferungen im ‌Wert von 12,83 Milliarden Euro genehmigt worden. Die Ukraine erhielt im vergangenen Jahr Rüstungsexporte aus Deutschland im Umfang von ⁠gut

zwei Milliarden Euro. Norwegen kam auf 1,38 Milliarden Euro, Schweden auf ‍gut eine Milliarde. Danach folgen ‌die Türkei, Singapur, das Vereinigte Königreich, die USA, Rumänien, Dänemark und Italien.